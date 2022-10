Portugal fecha em quarto lugar no grupo C dos Mundiais júnior de equipas

Portugal fechou esta quarta-feira o grupo C do Mundial júnior por equipas de badminton com uma derrota por 5-0 com Taiwan, em Santander, Espanha, e vai disputar o playoff de colocação entre o 25.º e o 32.º lugar.

Hoje, Madalena Fortunato, Rodrigo Maciel, e as duplas Gonçalo Silva e Margarida Cabaço, Mathias Rodrigues e Gonçalo Silva, e Margarida Cabaço e Beatriz Roberto perderam todos os jogos com os asiáticos, favoritos à conquista do torneio.

Com uma vitória, ante a Geórgia, e outros desaires com Alemanha e Peru, a seleção portuguesa segue para o playoff de apuramento do 25.º ao 32.º classificado, voltando ao court na quinta-feira.

Depois do Mundial por equipas, a seleção segue em Santander para os torneios de pares e singulares, que arrancam imediatamente a seguir.