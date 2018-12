Portugal perde com a Holanda e fica fora do Europeu por equipas

A seleção portuguesa de badminton foi este sábado derrotada por 5-0 pela sua congénere da Holanda, nas Caldas da Rainha, e deixou de ter possibilidades de se qualificar para a fase final do Europeu de equipas mistas.Para o grupo 3 de apuramento para a fase final, que decorre no Centro de Alto Rendimento de Badminton das Caldas da Rainha, também se registou o triunfo da Suíça sobre a Islândia, igualmente por 5-0.Com estes resultados, Holanda e Suíça, ambas com duas vitórias, vão defrontar-se na terceira e última jornada para definir quem fica com a vaga para a fase final, marcada para fevereiro de 2019, em Copenhaga.Portugal e Islândia têm duas derrotas e apenas terão como motivação adicional a fuga ao último lugar do grupo, quando se defrontaram às 10:00 de domingo.Bruno Atilano, o melhor dos portugueses, que sexta-feira ganhou o jogo de singulares masculinos frente à Suíça, ficou desta feita de fora da equipa, com o seu lugar a ser ocupado por Duarte Anjo.Bruno Carvalho, Tomás Nero, Sónia Gonçalves, Catarina Martins, Ana Moura e Ana Reis reis foram os outros lusos em prova, sendo que ninguém conseguiu ganhar um parcial aos holandeses, amplamente favoritos para este confronto.