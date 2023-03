Portugueses eliminados à primeira do quadro principal dos Internacionais de Portugal

Todos os portugueses que conseguiram jogar no quadro principal dos Internacionais de Portugal de badminton, nas Caldas da Rainha, foram hoje eliminados, no torneio de maior nomeada da modalidade em solo nacional.



A maior surpresa veio pela mão de Bernardo Atilano, 89.º do ranking mundial e primeiro cabeça de série em singulares masculinos, que caiu à primeira ante o francês Enogat Roy, 139.º, por 23-21, 12-21 e 21-15.

De resto, as restantes representantes portugueses no 'main round' estavam nos quadros de pares, com Gabriel Rodrigues e Beatriz Roberto, que ultrapassaram a qualificação, a caírem ante os irlandeses Scott Guildea e Sophia Noble (21-18 e 21-19), o mesmo destino de Kevin Selvarajah e Ana Fernandes, resistentes do 'qualifying' e derrotados pelos franceses William Villeger e Flavie Vallet, sextos cabeças de série, por 21-13 e 21-7.

Em pares femininos, as irmãs Sónia e Adriana Gonçalves tinham missão difícil, ante as quartas cabeças de série, as inglesas Abbygael Harris e Annie Lado, e ficaram pelo caminho, assim como Mariana Afonso e Mariana Pinto Leite, Carolina Mendes e Marta Sousa, Mariana Paiva e Inês Pardilhó, e Catarina Martins e Mariana Neves.

Os 58.º Internacionais de Portugal decorrem até domingo no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, distrito de Leiria.