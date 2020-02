Portugueses perdem na estreia do Europeu de badminton por equipas

As equipas masculina e feminina perderam esta terça-feira os seus jogos na estreia no Europeu de equipas de badminton, a decorrer em Liévin, França, até domingo, no primeiro jogo da fase de grupos.

Nos masculinos, os lusos perderam com a Noruega por 4-1, numa 'poule' 7 que inclui Ucrânia, Eslovénia e Finlândia, sétima cabeça de série, estes dois últimos os adversários da equipa das 'quinas' na quarta-feira.

No feminino, a entrada no grupo 4 fez-se com uma derrota por 3-2 frente à Letónia, num grupo que inclui a Eslováquia e a Alemanha, quarta pré-designada e adversária das portuguesas na quarta-feira.