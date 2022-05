Laura Ferreira deixou oficialmente esta quinta-feira o Benfica para assinar pelas alemãs do Royals Saarlouis. A internacional portuguesa, de 27 anos, alinhou as duas últimas épocas nas águias."A basquetebolista portuguesa chegou na temporada 2020/21 e contribuiu ativamente para os feitos históricos alcançados pela secção desde então. Foram 2 Campeonatos Nacionais, 2 Taças de Portugal, 1 Supertaça e 1 Taça Federação, ficando o seu nome para sempre ligado a estas conquistas memoráveis", pode ler-se numa nota publicada no site oficial dos encarnados.Laura Ferreira já havia jogado fora de Portugal no South Florida Bulls e Al-Qázeres.