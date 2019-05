1.º de Agosto está na final da AfroLiga

Os angolanos do 1.º de Agosto qualificaram-se esta sexta-feira para a final da AfroLiga, ao derrotarem em Luanda os egípcios do Smouha por 86-76, marcando encontro com os marroquinos do Salé (81-73 aos tunisinos do Kairoua).Coorganizada pela Federação Angolana de Basquetebol (FAB) e a FIBA África, a África Basketball League é a versão reformulada da antiga Taça dos Clubes Campeões, com os jogos a decorrerem no Pavilhão Multiúsos do Kilamba, em Luanda.No sábado, egípcios e tunisinos disputam o jogo de consolação, com a final a ser jogada no domingo.O 1.º de Agosto, vice-campeão angolano, é a equipa com mais títulos conquistados, oito no total, enquanto a Associação Sportive Salé é a detentora do troféu.