FC Porto-Benfica, em direto

- A partida, que está marcada para as 16 horas, será arbitrada por Fernando Rocha, Pedro Coelho e Diogo Morais.- "Queremos ganhar todos os jogos, não sentimos nenhuma vontade de desforra, simplesmente olhamos para o futuro e queremos ganhar todos os jogos que temos pela frente. Estivemos nesta semana a preparar o jogo e a trabalhar com muita ambição, muito querer e muita raça. Temos vindo a preparar-nos muito bem durante a semana. Ainda faltam alguns treinos e ainda estaremos mais preparados. Queremos muito esta vitória e dedicá-la aos nossos adeptos", frisou Miguel Queiroz, jogador portista, ao site dos dragões.- "Vai ser um jogo completamente diferente, marcado por um FC Porto fora da competição europeia, focado no campeonato; um Benfica muito mais rodado. Acho que vai ser um jogo intenso, muito tático e vamos tentar surpreender-nos uns aos outros. Este é o jogo mais bonito que pode ser visto este fim de semana no basquetebol português", analisou o treinador do Benfica, Arturo Álvarez, em declarações à BTV.- O Benfica, por seu turno, terá um teste à sua invencibilidade. Em casa de um eterno rival, os encarnados sabem que os encontros no Dragão Caixa nunca são 'pêra doce'.- Depois de ter passado por uma fase algo irregular, o FC Porto atravessa agora um bom momento. A equipa, que já não está nas competições europeias, vem de duas vitórias, mas vai ter hoje pela frente o melhor ataque do campeonato.- Na primeira volta, na Luz, o Benfica venceu por 93-88.- O Benfica lidera a classificação, só com vitórias. É seguido de perto pela campeã Oliveirense, a um ponto, seguindo-se o FC Porto, a 4 dos encarnados.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, jogo da 16.ª jornada da Liga Placard.