Assalto à liderança

Benfica ou Oliveirense, só um deles é que vai passar hoje a liderar de forma isolada a Liga Placard, no final da 18ª jornada. As duas equipas comandam o campeonato com o mesmo número de pontos (33) e defrontam-se às 16 horas, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, onde o vencedor garante praticamente o 1º lugar no final desta 1ª fase da Liga.

As duas formações atravessam uma fase diferente. O Benfica, depois de uma 1ª volta de absoluto domínio, com resultados a ultrapassar por diversas vezes a centena de pontos, passa, agora, por uma fase menos positiva, somando duas derrotas quase consecutivas, com o FC Porto (78-96) e há uma semana em Sines, na final da Taça Hugo dos Santos frente à … Oliveirense (70-77). Já a formação campeã nacional obteve duas vitórias bastante moralizadoras, ambas na Taça Hugo do Santos, com o FC Porto (86-82) e, depois, na já referida final com o Benfica.

Confiança

Do lado das águias, há a convicção de que é necessário dar outra imagem e vencer para voltar a liderar de forma isolada a classificação. "Quem vencer fica isolado na liderança. Isso pode ser importante para o playoff, mas também para a confiança das duas formações. Estamos a trabalhar bem tanto no aspeto ofensivo como defensivo, para demonstrar em Oliveira de Azeméis o valor da nossa equipa e conseguir a vitória", afirmou na BTV Micah Downs, o jogador mais valioso da equipa de Arturo Álvarez, com uma valorização média de 21,4 por jogo.

Nos campeões nacionais, Travante Williams, um dos jogadores mais importantes às ordens de Norberto Alves, salienta o bom momento da equipa da Oliveirense. "Honestamente, não há melhor momento do que este. Estamos felizes com o resultado da Taça Hugo dos Santos, mas não relaxámos tendo em vista mais uma semana de competição. Eu diria que somos favoritos, mas todos os clubes deste campeonato são competitivos e por isso temos de levar para o campo o melhor de nós", referiu Travante Williams à FPB.

Refira-se que ambas as equipas registam baixas importantes. Os benfiquistas Arnette Hallman e Xavi Rey, que se lesionaram em Sines, e ainda João Balseiro na formação da Oliveirense.