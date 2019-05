FC Porto-Benfica, em direto

William Graves, Vladyslav Voytso, Bradley Tinsley, Pedro Pinto, António Monteiro, Miguel Queiroz, Ferran Ventura, Pedro Bastos, Francisco Amarante, João Soares, Diogo Araújo e Sasa Borovnjak.Moncho LópezMicah Downs, Miguel Cardoso, José Silva, Juan Cantero, Fábio Lima, Jaques Conceição, Cláudio Fonseca, Tomás Barroso, Arnette Hallman, Rafael Santos, Mickell Gladness e Alejandro Castro.Carlos Lisboa- A partida será arbitrada por Sérgio Silva, Pedro Coelho e Paulo Marques.- Na primeira volta desta segunda fase, na Luz, venceu o FC Porto, por 84-79. Na fase regular, os dragões ganharam em casa, por 96-78, e o Benfica impôs-se na Luz, por 93-88.- O benfiquista Fábio Lima afirmou que os encarnados vão ao Dragão Caixa para ganhar. "O 2º lugar está assegurado, mas vamos para o próximo jogo para ganhar e não vamos facilitar. Queremos ganhar todos os jogos até ao fim", destacou na BTV.- "Vamos encarar este jogo como o fizemos com todos os outros. É mais uma partida importante que queremos vencer, para entrar no playoff da melhor maneira", disse Pedro Bastos, base dos dragões, no site do clube.- As posições de FC Porto (3.º) e Benfica (2.º) no final da 2ª fase já estão definidas, mas um jogo entre os dois rivais é sempre um clássico do basquetebol português e que ninguém quer perder, mais que não seja por uma questão de orgulho.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, jogo da 10.ª e última jornada da segunda fase do Campeonato Nacional, que se disputa no Dragão Caixa, a partir das 16 horas.