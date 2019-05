Benfica-FC Porto, em direto

Carlos Lisboa pede um desconto de tempo.36-35 - Pedro Pinto está a ser o abano de família do FC Porto neste período. Mais um triplo!36-32 - Boa ação individual de Arnette Hallman, a somar mais dois pontos para os encarnados.34-32 - Micah Downs não falha da linha de lance livre.32-32 - Está empatado o clássico. Marca Pedro Pinto.32-30 - Micah Downs marca mais dois para os encarnados.30-30 - William Graves mostra pontaria ter afinada!30-27 - Pedro Pinto está endiabrado...30-25 - Maria Cardoso marca d alinha de lance livre.29-25 - Miguel Cardoso entra para o cesto, marca e sofre falta.27-25 - Pedro Pinto responde com um triplo!27-22 - Novo tiro exterior de José Silva! Está com mão quente o jogador do Benfica...24-22 - O FC Porto reduz por Pedro Pinto.24-20 - Triplo de José Silva!21-20 - António Monteiro reduz da linha de lance livre.21-18 - Gladness afunda com estrondo, após assistência de Arnette Hallman.19-18 - Pedro Pinto reduz da linha de lance livre.19-16 - Bom lançamento de Ferran Ventura, a rodar sobre um adversário e a marcar para o FC Porto.Moncho López pede o desconto de tempo a pouco mais de 3 minutos do final do 1.º período.19-14 - Tiro de Fábio Lima, a levantar o pavilhão da Luz.16-14 - Boa penetração de Fábio Lima.14-14 - Triplo de Micah Downs!11-14 - Borovnjak aumenta a vantagem da linha de lance livre.11-13 - Borovnjak marca para o FC Porto.11-11- Cláudio Fonseca empata.9-11 - Triplo de Ferran Ventura coloca os dragões de novo na frente.9-8 - Cantero combina com Cláudio Fonseca e o português marca.7-8 - Fábio Lima reduz com um lançamento de campo.5-8 - Sasa Borovnjak certeiro da linha de lance livre.5-6 - Micah Downs marca mais dois pontos, agora da linha de lance livre.3-6 - Sasa Borovnjak não perdoa debaixo do cesto.3-4 - João Soares entra na área pintada e marca, com a ajuda da tabela.3-2 - Bradley Tinsley responde no outro lado do campo.3-0 - Micah Downs converte um lançamento longo.21h10: Já estão definos os cincos:Juan Cantero, Fábio Lima, Micah Downs, Arnette Hallman e Cláudio Fonseca.Bradley Tinsley, Ferran Ventura, João Soares, William Draves e Sasa Borvnjak.Micah Downs, Miguel Cardoso, José Silva, Juan Cantero, Fábio lima, Jaques Conceição, Cláudio Fonseca, Tomás Barroso, Arnette Hallman, Rafael Lisboa, Mickell Gladness e Alejandro Castro.Carlos LisboaWilliam Graves, Vladyslav Voytso, Bradley Tinsley, Pedro Pinto, Francisco Amarante, António Monteiro, Miguel Queiroz, Ferran Ventura, Pedro Bastos, João Soares, Diogo Araújo e Sasa Borovjak.Moncho López- A partida será arbitrada por Carlos Santos, Sérgio Silva e Pedro Maia.- Já o extremo do FC Porto, João Soares, afirmou que espera dificuldades, mas vincou que os azuis e brancos viajam até Lisboa para vencer pelo menos um dos dois jogos no reduto adversário, de forma a levar a decisão da eliminatória para o Dragão Caixa.- "Queremos a reconquista, mas temos de ter calma e pensar jogo a jogo, porque o que interessa agora é este jogo. Queremos ganhar e começar o playoff da melhor maneira. Temos trabalhado muito bem desde a chegado do Carlos [Lisboa], e estou convencido de que estamos a jogar muito melhor em equipa", disse o base das águias, Juan Cantero.- O segundo jogo entre Benfica e FC Porto realiza-se domingo, às 16 horas, na Luz.- O Benfica afastou na primeira eliminatória o CAB Madeira e o FC Porto o Terceira Basket. A outra meia-final coloca frente a frente Oliveirense e Ovarense, sendo que a formação de Oliveira de Azeméis já venceu o primeiro jogo, por 99-72.- Boa noite, seja bem-vindo ao direto do Benfica-FC Porto, primeiro jogo da meia-final do playoff da Liga, que vai ter lugar no pavilhão da Luz, a partir das 21h15.