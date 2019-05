FC Porto-Benfica, em direto

- Continuando no confronto direto, de notar que este será o sétimo encontro da temporada entre estes dois rivais, havendo por agora vantagem do Benfica, com quatro vitórias e apenas duas derrotas.- Olhando para os jogos já disputados, o Benfica conforme dissemos venceu ambos, primeiro por 89-82 depois por 84-61 , sendo que no primeiro até encontrou bastantes dificuldades para superar os dragões, ao contrário do segundo, onde no final do primeiro período já vencia por 28-16.