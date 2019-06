Oliveirense-Benfica, em direto

Grande desarme de lançamento de Micah Downs.



4-7 - Gladness converte o lance livre.



4-6 - Gladness mostra eficácia no tiro exterior e sofre falta.



4-3 - Cantero lança de fora e converte.



4-0 - coleman marca mais dois, em contra-ataque, depois de uma perda de bola do Benfica.



2-0 - Eric Coleman marca os primeiros dois pontos do jogo.



Começa a partida!



16h59 - O pavilhão Dr Salvador Machado está lotado; grande ambiente em Oliveira de Azeméis.



16h58 - As equipas estão em exercícios de aquecimento.



Cinco da Oliveirense: José Barbosa, James Ellisor, Travante Williams, Eric Coleman e Thomas Thaey.



Cinco do Benfica: Juan Cantero, Fábio Lima, Micah Downs, Arnette Hallman e Mickell Gladness.



EQUIPAS



Oliveirense: Travante Williams, Eric Coleman, André Bessa, José Barbosa, João Guerreiro, Francisco Albergaria, Renato Azevedo, Rui França, Thomas Thaey, João Balseiro, James Ellisor e ;Marko Lonkovic.



Treinador: Norberto Alves



Benfica: Micah Downs, Miguel Cardoso, José Silva, Juan Cantero, Fábio Lima, Jacques Conceição, Cláudio Fonseca, Tomás Barroso, Arnette Hallman, Rafael Lisboa, Mickell Gladness e Alejandro Castro.



Treinador: Carlos Lisboa



- A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Paulo Marques e Sónia Teixeira.



- A final disputa-se à melhor de cinco jogos e o Benfica quer empatar hoje o playoff, pois os próximos dois encontros são em sua casa. Mas a formação de Oliveira de Azeméis pretende ir à Luz tranquila, com uma vantagem de 2-0, para fechar a série ou, se as coisas se complicarem nos jogos 3 e 4, resolver a final em sua casa.



- A Oliveirense, campeã nacional em título, está em vantagem nesta final, pois ganhou o primeiro jogo, por 85-75.



- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Oliveirense-Benfica, segundo jogo da final do playoff da Liga, que se disputa em Oliveira de Azeméis, a partir das 17 horas.

68-76 - Triplo de Alex Suarez!68-73 - Cantero marca um providencial triplo para o Benfica, a menos de 3 minutos do fim,68-70 - Thomas Thaey reduz da linha de lance livre.66-70 - Micah Downs não despediça lances livres. Soma 18 pontos.Loncovic comete a 5.ª falta e sai do jogo. Fantam 4.05 minutos para o final66-68 - Coleman está imparável. Com dois homens em cima, roda e marca com a mão esquerda.64-68 - Gladness aumenta a vantagem dos encarnados da linha de lance livre.64-66 - Micah Downs não treme da linha de lance livre.4.37 para o final64-65 - Coleman coloca a Oliveirense a um ponto do Benfica.62-65- Aleyhoop de Gladness a passe de Cantero.Faltam menos de 6 minutos para o final do jogo.62-63 - Alex Suarez mostra eficácia na linha de lance livre.62-61 - 'Tiro' de Travante Williams! Já soma 17 pontos!59-61 - Micah Downs leva a melhor no 1x1 e marca mais dois.59-59 - Thomas Thaey empata com um afundanço, muito comemorado pelos adeptos da equipa da casa!57-59 - Travante Williams reduz da linha de lance livre.55-59 - Micah Downs lança de longe e marca!55-56 - Travante Williams reduz com um lançamento em arco.53-56 - José Silva converte um de dois lançamentos livres.José Silva falha um lance livre.53-55 - José Silva coloca o Benfica na frente.O empate no marcador nesta fase deixa antever um último período de alta intensidade... Os treinadores têm apostado nas rotações para poupar os jogadores, vamos ver se põem a 'carne toda no assador' nestes últimos 10 minutos.53-53 - José Silva empata da linha de lance livre.Estamos a 27 segundos do final do quarto.53-51 - Mais dois pontos para Loncovic.51-51 - Marko Loncovic ganha o ressalto e empata a partida.Faltam menos de 2 minutos para o final do período.49-51 - Micah Downs coloca o Benfica na frente a partir da linha de lance livre.49-49 - Gladness eficaz da linha de lance livre.49-47 - Arnette Hallman converte um de dois lances livres.49-46 - José Barbosa converte um de dois lances livres.Faltam pouco mais de 4 minutos para terminar o 3.º período.48-46 - Boa entrada de Thomas Thaey, a fugir à marcação e a converter os dois pontos.46-46 - Micah Downs empata da linha de lance livre. Soma 8 pontos nesta fase do jogo o norte-americano do Benfica.46-44 - Travante Williams coloca a Oliveirense de novo na frente.44-44 - Micah Downs passa por dois defesas e marca.44-42 - Triplo providencial para o Benfica, convertido por Arnette Hallman.44-39 - Coleman marca mais dois. Já totaliza 14 pontos no encontro.42-39 - Triplo para Fábio Lima.42-36 - Ellisor aumenta a vantagem.40-36 - Afundanço de Coleman.O jogo continua equilibrado. A Oliveirense chega ao intervalo a ganhar por 2 pontos, chegou a liderar por 5 mas o Benfica, não obstante ter baixado a eficácia ao nível dos lançamentos longos, não deixou a equipa da casa fugir no marcador.38-36 - Tomás Barroso entra com tudo e marca dois pontos.38-34 - Thomas Thaey marca mais dois lançamentos livres.36-34 - Arnette Hallman responde da melhor forma ao passe de Tomás Barroso.36-32 - James Ellisor mostra eficácia na linha de lance livre.Faltam 2 minutos para terminar o 2.º período.34-32 - Alex Suarez reduz da linha de lance livre.34-30 - James Ellisor finaliza jogada da Oliveirense que começa em mais um roubo de bola.32-30 - Travante Williams faz uma 'tapinha'.30-30 - Micah Downs empata com dois lances livres.30-28 - Boa entrada de Coleman, a desfazer a igualdade com um 'gancho'.28-28 - Cantero empata a partida com um triplo.28-25 - Cantero reduz da linha de lance livre.Coleman falha o lance livre.Carlos Lisboa pede o desconto de tempo.28-23 - Coleman marca mais dois e ganha a falta.26-23 - Eric Coleman finaliza a jogada atacante da Oliveirense.24-23 - Micah Downs marca debaixo do cesto, em dificuldade.24-21 - João Balseiro aumenta a vantagem da equipa da casa.Está muito equilibrado este segundo jogo da final do playoff. O Benfica começou por mostrar grande eficácia ao nível do jogo exterior, mas a Oliveirense evidenciou acutilância defensiva e chega ao final dos primeiros 10 minutos a liderar por um ponto. Mas o jogo está longe de estar resolvido.22-21 - Vistoso afundanço de Alex Suarez.22-19 - James Ellisor mostra eficácia na linha de lance livre.20-19 - Thomas Thaey converte um lance livre.19-19 - Alex Suarez volta a empatar a partida.19-17 - João Balseiro mostra pontaria afinada de fora.16-17 - Alex Suarez converte um de dois lances livres.Rafael Lisboa falha um lance livre.16-16 - Rafael Lisboa marca após assistência de Alex Suarez.16-14 - James Ellisor coloca a Oliveirense de novo na frente.14-14 Rafael Lisboa empata na linha de lance livre.Faltam pouco mais de 3 minutos para o final do 1.º período.14-12 - Thomas Thaey converte os dois lançamentos da linha de lance livre.Mais um roubo de bola da Oliveirense no ataque do Benfica. Thomas Thaey sofre falta no contra-ataque e vai para a linha de lance livre.12-12 - Travante Williams empata da linha de lance livre.10-12 - Grande jogada da Oliveirense, finalizada por Travante Williams. Tudo começa com desarme a um lançamento exterior de Micah Downs que levava selo de três pontos...8-12 - Williams lança-se em contra-ataque após um roubo de bola e marca mais dois para a Oliveirense.6-12 - Dois pontos para Lonkovic.4-12 - Gladness converte dois lançamentos da linha de lance livre.Micah Downs tenta o lançamento, falha e vai ao ressalto, mas Coleman não dá hipóteses ao norte-americano do Benfica.4-10 - Fábio Lima converte um triplo.