FC Porto-Benfica, em direto

Ataques precipitados das duas equipas nesta fase do jogo...Menos de dois minutos para o final do 1.º período.16-14 - Micah Downs reduz da linha de lance livre.16-12 - Miguel Queiroz volta a finalizar para os dragões.14-12 - Miguel Queiroz responde na mesma moeda...12-12 - Gary Ghee aparece livre de marcação e não perdoa.Faltam menos de quatro minutos para o final do 1.º período.12-10 - Landis converte mais dois pontos, no limite da linha dos três pontos. Está com 'mão quente' o base/extremo dos dragões...10-10 - Coleman ganha um ressalto ofensivo e empata o clássico debaixo do cesto.10-8 - Mais uma 'bomba' de Landis, a deixar o FC Porto pela primeia vez na liderança!7-8 - Na resposta Max Landis converte o primeior triplo do jogo.4-8 - José Silva aumenta a vantagem do Benfica, em contra-ataque.4-6 - Boa jogada atacante do FC Porto, finalizada por Sasa Borovnjak.2-6 - Mais dois pontos para Micah Downs2-4 - Murry coloca o Benfica na frente.2-2 - Bradley Tinsley empata da linha de lance livre, após falta de Murry.0-2 - Micah Downs faz os primeiros pontos do jogo.Bradley Tinsley, Max Landis, Preston Purifoy, Tanner McGrew e Sasa Borovnjak.Toure Khalid-Murry, José Silva, Micah Downs, Arnette Hallman e Eric Coleman.João Soares, Keven Gomes, Bradley Tinsley, Sasa Borovonjak, Pedro Pinto, Miguel Queiroz, Voytso Vladyslav, Francisco Amarante, Max Landis, Preston Purifoy e Taner McGrew.Moncho LópezTomás Barroso, Arnette Halman, José Silva, Fábio Silva, Rafael Santos, Gonçalo Delgado, Eric Coleman, Micah Downs, Damian Hollis, Betinho, Toure Khalid-Murry e Gary Ghee.Carlos Lisboa- A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Luís Lopes e Tiago Perdigão.- "É sempre um grande duelo. É um jogo muito difícil e sabemos como o vamos encarar, como se fosse um encontro da Champions. Temos de o encarar com essa mentalidade para conseguirmos vencer este clássico", afirmou à BTV Eric Coleman, poste norte-americano, de 34 anos- "Temos consciência da importância deste jogo. Desde que cheguei, toda a gente me fala da importância destes jogos, que têm uma envolvência especial. É certo que jogamos em casa, mas acredito que, quando o jogo se iniciar, o Benfica não se vai deixar influenciar por isso. Estamos preparados para dar o máximo", disse Tanner McGrew, poste de 26 anos, ao Porto Canal.- Este jogo é um um clássico do basquetebol nacional, entre as duas equipas que viram a Oliveirense quebrar, nas duas últimas épocas, a sua hegemonia no campeonato português e cujo desfecho é sempre difícil de prever, face à qualidade dos plantéis às ordens de Carlos Lisboa e Moncho López.- O Sporting lidera a classificação, com 6 pontos, os mesmos do FC Porto e do Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente.- Boa tarde, seja bem-vindo ao FC Porto-Benfica, jogo da 4.ª jornada da Liga que se disputa no Dragão Caixa, a partir das 15 horas.