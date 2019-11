Sporting vence V. Guimarães em casa

O Sporting recebeu e venceu o V. Guimarães por 89-83, num encontro da 8.ª jornada da Liga Placard de basquetebol. Foi o sétimo triunfo dos leões na prova, contra apenas uma derrota.





A formação verde e branca entrou bem e, apesar da reação vimaranense no 3.º período, segurou o resultado. Abdul-Malik Abu, com 23 pontos, 7 ressaltos e 3 assistências, esteve em destaque no Sporting. Nos minhotos, João Ribeiro terminou com 23 pontos.