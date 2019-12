FC Porto-Sporting, em direto

14h55 - Já há cincos!Bradley Tinsley, Preston Purifoy, Vladyslav Voytso, Miguel Queiroz e Sasa Borovnjak.Diogo Ventura, João Fernandes, James Ellisor, Travante Williams e Abdul Abu.14h31 - EquipasVladyslav Voytso, Bradley Tinsley, Pedro Pinto, Francisco Amarante, Miguel Queiroz, Keven Gomes, Kayel Locke, João Soares, Preston Purifoy, Noah Starkey e Sasa Borovnjak.Moncho LópezTravante Williams, Francisco Amiel, Jorge Embaló, Abdul Abu, Cândido Sá, Diogo Ventura, João Fernandes, Cláudio Fonseca, Diogo Araújo, Pedro Catarino, Tymetrius Toney e James Ellisor.Luís Magalhães14h16 - A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Nuno Monteiro e Jorge Cabral.- O FC Porto regista uma nova baixa importante. Depois da lesão de Tanner McGrew, foi agora a vez do base/extremo norte-americano Max Landis, sofrer, no treino de sexta-feira, uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo associada a lesão meniscal que o irá afastar durante nove meses. Miguel Queiroz, no Porto Canal, perspetivou um duelo equilibrado: "As expectativas são altas, são duas grandes equipas."- Agora, 24 anos depois, as duas equipas voltam a encontrar-se e, tal como no passado, ambas lutam pelo título nacional, com o FC Porto a ocupar invicto a liderança e o Sporting, no 3.º lugar, mas com menos um jogo do que o Benfica (2.º), a 1 ponto dos dragões.- No comando do FC Porto estavam Jorge Araújo e Alberto Babo – atual treinador do Maia Basket – e, no Sporting, lideravam Nelson Serra e Álvaro Amiel, cujo filho, Francisco Amiel, integra hoje o plantel leonino. "Vamos ao Dragão para ganhar e dar o nosso melhor, como sempre", prometeu Amiel, na Sporting TV.- As equipas que não se defrontam desde 1995, data em que o clube de Alvalade extinguiu a modalidade. Na verdade, foi no dia 18 de fevereiro daquele ano, no antigo pavilhão de Alvalade, que se realizou o último duelo entre os rivais, com a vitória a sorrir aos leões, por 83-78, em jogo da 15ª jornada do Nacional da 1ª Divisão.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, clássico da 11.ª jornada da Liga Placard que se disputa no Dragão Arena, a partir das 15 horas.