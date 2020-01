Sporting triunfa no Barreiro

O Sporting foi vencer este sábado ao terreno do Galitos Barreiro, por 81-72, em jogo da 15.ª jornada da Liga Placard.







Numa partida em que os leões venciam por 45-35 ao intervalo, James Ellisor foi o melhor marcador da partida, com 21 pontos. Do lado da equipa da casa, Cecil Williams esteve em destaque com 16 pontos.





Com este triunfo, a formação leonina segue no topo da classificação.





Galitos-Sporting

Parciais: 14-19; 21-26; 13-18; 24-18