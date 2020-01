Benfica-FC Porto, em direto

Começa a partida!





14h55 - As equipas realizam os últimos exercícios de aquecimento.14h50 -Anthony Ireland, José Silva, Arnette Hallman, Anthony Hillard e Gary Mcghee.Bradley Tinsley, Francisco Amarante, Preston Purifoy, Kayel Locke e Sasa Borovnjak.14h36 -Anthony Hilliard, Anthony Ireland, José Silva, Gonçalo Delgado, Fábio Lima, Gary Mcghee, Arnette Hallman, Toure Murry, Rafael Lisboa e Damian Hollis.Carlos LisboaVladyslav Voytso, Bradley Tinsley, Pedro Pinto, Francisco Amarante, Miguel Queiroz, Keven Gomes, Kayel Locke, João Soares, Preston Purifoy, Ricardo Neves, Williams Sheehey e Sasa Borovnjak.Moncho López14h25 - O Benfica tem quatro baixas de vulto para este jogo - Micah Downs, Betinho, Eric Coleman e Tomás Barroso estão lesionados.14h20 - A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Sérgio Silva e Pedro Rodrigues.- Sasa Borovnjak, poste dos dragões, deu a receita: "Temos de executar o nosso plano e dar tudo.""Vai ser um encontro muito difícil e temos de jogar no máximo", disse Anthony Ireland, base dos encarnados.- As duas equipas encontram-se uma semana depois da meia-final da Taça Hugo dos Santos, um jogo que o Benfica venceu (119-111), após dois prolongamentos. O FC Porto chega a esta jornada em 3º lugar, a um ponto dos encarnados, que lideram a tabela classificativa.- Boa tarde, seja bem-vindo ao Benfica-FC Porto, clássico da 17.ª jornada da Liga de basquetebol, que terá lugar na Luz, a partir das 15 horas.