Benfica de regresso às vitórias

Depois de três derrotas consecutivas - uma para o campeonato e duas para a FIBA Europe Cup -, o Benfica voltou este sábado aos triunfos, ao bater no Pavilhão da Luz o Illiabum por 75-52 em partida da jornada 19 da Liga Placard.





Com José Silva e Anthony Hilliard em destaque, graças aos seus 17 e 16 pontos, respetivamente, as águias dominaram a partida praticamente de princípio a fim, ainda que ao intervalo a diferença até fosse de apenas 6 pontos (31-25). Depois na segunda parte tudo mudaria, com uma diferença de 23 pontos a ficar no resultado final.Com esta vitória, as águias chegam aos 36 pontos, provisoriamente à frente do Sporting, que apenas joga a esta hora diante do Lusitânia. Caso vençam, os leões reassumem a liderança.