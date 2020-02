Sporting avança para os quartos-de-final da Taça

O Sporting mantém as ambições de conquistar a Taça de Portugal na temporada do regresso ao escalão principal do basquetebol nacional, ao apurar-se esta noite para os quartos-de-final.





A equipa leonina derrotou, no Pavilhão João Rocha, um adversário que compete também na Liga Placard, a Ovarense, por 75-50, mas só na segunda parte conseguiu, verdadeiramente, mostrar o seu poderio, já que chegou ao intervalo a vencer com apenas quatro pontos de avanço (38-34).No reatar da partida, a equipa de Luís Magalhães entrou disposta a não deixar a equipa de Ovar aproximar-se, conseguindo um parcial de 21-7 no terceiro período, para finalizar o encontro com 25 pontos de diferença.Foto: Sporting CP