Benfica na final four da Taça de Portugal

O Benfica apurou-se esta terça-feira para a final four da Taça de Portugal, ao vencer no terreno do Barreirense por 108-70.





O melhor marcador do Benfica foi Betinho Gomes, autor de 21 pontos. Do lado da equipa da casa, Jabari McGhee fez 22 pontos.As águias juntam-se assim ao FC Porto no lote de equipas já qualificadas para a decisão da Taça de Portugal, que vai decorrer em Odivelas nos próximos dias 21 e 22. Os restantes apurados só ficarão definidos na quarta-feira: Oliveirense-Sporting (20h15) e V. Guimarães-Esgueira (21h00).: 20-24; 16-31; 16-30; 18-23