Basquetebol: Benfica-FC Porto, em direto

- Recorde-se que este é o primeiro duelo entre as duas equipas esta temporada. O último confronto entre Benfica e FC Porto decorreu no passado dia 7 de outubro, a contar para a meia-final da Taça de Portugal, com os azuis e brancos a serem mais felizes (81-74).

- Boa tarde! Benfica e FC Porto defrontam-se, a partir das 15 horas, em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga Placard, num encontro que irá disputar-se no Pavilhão Fidelidade, na Luz. As águias entram para este encontro no 2.º lugar da prova, com 8 pontos, enquanto que os dragões encontram-se no 5.º lugar, com 6 (mas também com menos um jogo realizado).