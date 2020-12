Sporting-FC Porto, em direto

4'36 - Primeiros pontos para Jalen Riley, a reduzir para 21-14. Em seguida o Sporting falha dois ataques seguidos e o marcador segue nos mesmos 21-14.





Eis as estatísticas deste primeiro período

5'38 - O FC Porto insiste, ataca e consegue ganhar dois lances livres por falta sobre Miguel Queiroz. O portista falha o primeiro e marca o segundo. (6'37 - O Sporting falha uma primeira tentativa de 3, mas ganha o ressalto e Shakir Smith não falha na insistência. (7'05 - Desconto de tempo pedido por Moncho López. O técnico do FC Porto tem muito para resolver...7'33 - Um minuto sem ataques bem sucedidos, com o FC Porto a denotar bastantes dificuldades para superar a defensiva do Sporting.8'59 - João Fernandes sofre falta no ato de lançamento e é chamado à linha de lance livre. Não treme e faz ambos. (9'30 - Bradley Tinsley falha o primeiro ataque do FC Porto, com o Sporting a aproveitar logo de seguida a 'oferta' para aumentar a diferença graças a dois pontos de James Ellisor. (0'02 - Finalmente o FC Porto consegue pontuar. De 3, com um lançamento 'limpinho', Tanner Mcgrew reduz para0'22 - Travante Williams amplia a vantagem do Sporting em contra-ataque. (1'01 - Série de vários ataques falhados de parte a parte e o marcador aponta os. O FC Porto continua sem conseguir marcar...2'50 - Bailey Fields ganha nova falta para lance livre e repete a história de há pouco: marca o primeiro e falha o segundo.3'07 - Cinco minutos depois, o encontro recomeça com Fields na linha de lance livre. Marca o primeiro e falha o segundo, dando vantagem deao Sporting.3'10 - Bailey Fields ganha nova falta para lance livre. O jogo entretanto é interrompido por alguns segundos, devido a um problema no cronómetro.3'52 - Diogo Ventura faz um triplo, devolve vantagem ao Sporting e o FC Porto leva já quatro minutos sem marcar... (4'59 - Fields converte os dois lances livres. São seis pontos para o jogador dos leões, todos da linha de lance livre. Eficácia máxima!5'00 - Depois de uma entrada bastante forte, o FC Porto acumula já dois minutos sem acertar no cesto e o Sporting ganha novo ânimo. Dois lances livres à disposição de Fields, que podem valer empate.6'30 - Dois lances livres de Bailey Fields dão mais 2 pontos ao Sporting, logo seguido de uma boa incursão de Travante Williams para o7'55 - O FC Porto reage e com três lançamentos bem sucedidos assume a dianteira do marcador. Marcaram Eric Andersonjr. (2) e Tanner Mcgrew (6).9'08 - Fields não desperdiça e dá vantagem de 2-0 ao Sporting.9'08 - Primeiros dois ataques sem sucesso, com Tanner Mcgrew e Travante Williams a desperdiçarem os primeiros lançamentos. Na sequência, João Soares comete falta e dá a Bailey Fields uma ida à linha de lance livre.19h02 - Arranca o jogo!: Travante Williams, Bailey Fields, Diogo Ventura, João Fernandes e James Ellisor: Bradley Tinsley, Tanner Mcgrew, João Soares, Larry Gordon e Eric Andersonjr.- As duas equipas já aquecem no palco do jogo desta noite.- Ambos com 20 pontos na tabela, dragões e leões vão encontrar-se pela terceira vez na história, havendo por agora vantagem total dos lisboetas, com duas vitórias, a mais recente em outubro, num triunfo para a Taça de Portugal, por 87-78.- Dia de jogo grande na Liga Placard, com um duelo entre Sporting e FC Porto no Pavilhão João Rocha, numa partida da jornada 8 que colocará frente a frente duas formações rivais e que até ao momento somam por vitórias todos os encontros que disputaram no campeonato. Uma série imbatível que terá de chegar ao final para um dos lados, isto numa partida que promete basquetebol do mais alto nível no reduto leonino.