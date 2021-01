Benfica regressa às vitórias

Depois do surpreendente desaire frente ao Galitos, o Benfica regressou esta quarta-feira às vitórias na Liga Placard, tendo batido em casa o V. Guimarães (102-60), em jogo em atraso da 4.ª jornada.





Em Lisboa, as águias sentiram grandes dificuldades no arranque da partida, tendo permitido ao V. Guimarães uma vantagem de nove pontos até aos primeiros minutos o segundo período (28-19). Mas depois apareceu a excelente reação da equipa orientada por Carlos Lisboa, que chegaram ao intervalo já na frente (43-40). No segundo tempo, os vimaranenses não conseguiram voltar a surpreender as águias, que foram dilatando a sua vantagem. No terceiro parcial, o Benfica venceu por 30-10, sentenciando praticamente o encontro, que só terminou com um triplo de Alford a fechar a vitória robusta por 102-60.No plano individual, destaques para Cameron Jackson (28 pontos) e para o reforço Quincy Miller (21 pontos). Do lado dos vimaranenses, Alfred Parrish foi melhor marcador, com 11 pontos.Com este triunfo, o Benfica apanha o Imortal no terceiro lugar, com 21 pontos, atrás do 2.º classificado FC Porto (23 pts) e do líder Sporting (24).