FC Porto vence em Ovar

O FC Porto foi vencer este domingo ao terreno da Ovarense, por 66-56, em partida a contar para a 17ª jornada da Liga Placard.

Os dragões dominaram o primeiro (19-16) e segundo quarto (12-7), indo para o intervalo com uma vantagem de oito pontos (31-23). O arranque da segunda parte manteve a tendência no resultado: apesar da Ovarense ter vencido o parcial (18-17), a formação liderada por Moncho López chegou ao fim do terceiro quarto na frente por sete pontos (48-41).





No derradeiro parcial, a equipa da casa arrancou com um parcial de 5-0 e colocou-se a dois pontos (46-48) do adversário. Os dragões tiveram de se aplicar para manterem a Ovarense distante e subiram os índices de intensidade em campo, não dando hipótese a uma reviravolta no marcador: terminaram o último parcial na frente (18-15) e fecharam a vitória por 10 pontos (66-56).

A nível individual, o portista Larry Gordon foi o melhor marcador, com 22 pontos. Do lado da formação da casa, Marcus Lovett Jr. evidenciou-se com 19 pontos.

Com este resultado, o FC Porto segue no 2º lugar, com 31 pontos, menos um que o líder Sporting. Já a Ovarense ocupa o 11º posto.

Na próxima semana não se disputa a Liga Placard, devido à decisão da Taça Hugo dos Santos, em Sines, com FC Porto, Sporting, Benfica e Imortal em ação.