Sporting-FC Porto, em direto

- 10' 23-9 Final do primeiro período. Domínio completo do Sporting.



- 10' 23-9 João Fernandes completa a jogada de três pontos.



Cesto e falta para João Fernandes.



- 9' 20-9 Terceiro triplo para Travante.



- 9' 17-9 Mais dois para McGrew.



- 8' McGrew falha lancçamento livre.



- 8' 17-7 McGrew marca e sofre falta.



- 8' 17-5 Afundanço para Cláudio Fonseca.



- 7' 15-5 Ressalto ofensivo e dois pontos para Cláudio Fonseca.





Anderson de meia distância.Falta ofensiva de Ventura.Dois triplos falhados pelos dragões, por Tinsley e McGrew.Falha o segundo.Larry Gordon marca o primeiro.Larry Gordon sofre falta na tentativa de um afundançoCláudio Fonseca a trabalhar bem debaixo do cesto.Tinsley falha, bola para o Sporting.Travante falha tentativa de três.Terceiro turnover do FC Porto.James Elisor de meia distância.- Desconto tempo para o FC Porto.Mais um triplo para Travante.Novo turnover dos dragões.Triplo de Travante Williams.Ventura marca o primeiro. Falha o segundo.Turnover de Miguel Queiroz dá contra-ataque de Ventura, a sofrer falta de Amarante no ato de lançamento.Ventura empata com o um lançamento na passada.Miguel Queiroz com os primeiros pontos para o FC Porto.- FC Porto com a primeira posse de bola.- Já o FC Porto alinha com Brad Tinsley, Francisco Amarante, Miguel Queiroz, Larry Gordon e Eric Anderson Jr.- O Sporting vai iniciar com Travante Williams, Diogo Ventura, James Ellisor, João Fernandes e Cláudio Fonseca.- Pedro Pinto (15 pontos), Brad Tinsley (14) e Eric Anderson Jr. (14) foram decisivos nesta vitória da formação comandada por Moncho López- Já os dragões deixaram para trás o Benfica, recordista de vitórias nesta prova (6 troféus), com uma vitória por 80-76. As águias a recuperaram de uma desvantagem de 34-41 (ao intervalo) para 59-52 (no final do terceiro período), mas muitos erros individuais ditaram a reviravolta dos azuis e brancos.- Travante Williams (18 pontos, 7 assistências e 6 ressaltos) e James Ellisor (20 pontos, 3 assistências e 7 ressaltos) foram os principais destaques da equipa comandada por Luís Magalhães.- Os leões foram os primeiros a chegar à final, com uma vitória suada (79-67) frente ao Imortal. O jogo chegou ao último período empatado a 51, mas a maior qualidade individual dos verdes e brancos veio ao de cima nos momentos decisivos.- Sporting e FC Porto defrontam-se hoje, às 16 horas, no Pavilhão Multiusos de Sines com a Taça Hugo Santos em jogo.