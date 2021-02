Sporting perde pela primeira vez no campeonato

Em jogo em atraso da 17ª jornada da Liga Placard, o líder Sporting perdeu esta terça-feira no terreno do Imortal, por 102-98, naquela que foi a primeira derrota dos leões na competição.





No primeiro quarto foi a equipa da casa a entrar melhor, com um parcial de 8-0. Respondeu o Sporting, que passou pouco depois para a frente do marcador e fechou o período inicial em vantagem por dois pontos (26-24).

No segundo quarto, o Imortal passou rapidamente para a frente e disparou no marcador: chegou a liderar por 10 pontos (53-43) mas perdeu metade dessa vantagem até ao intervalo (53-48). Neste primeiro tempo, destaque para DJ Fenner, autor de 21 pontos. Do lado dos leões, Shakir Smith (13 pontos) e Travante Williams (12) evidenciaram-se.

No segundo tempo manteve-se a tendência que o Imortal estava melhor no jogo e, frente a um leão irreconhecível, aproveitou para fugir no marcador. A formação de Albufeira chegou aos 20 pontos de vantagem (75-55), tendo fechado o quarto na frente por 17 (82-65).

No derradeiro parcial, o Sporting apostou tudo em diminuir a desvantagem e conseguiu ficar a 8 pontos de diferença à entrada dos últimos três minutos. Depois, com dois lançamentos livres convertidos por Travante Williams, os leões ficaram a 5 pontos com 1.30 minutos por jogar. À entrada do último minuto, Travante Williams tem três lances livres, converte todos, e coloca o Sporting a apenas a dois pontos. A 25 segundos, Travante coloca os leões a um ponto e, após rápida recuperação de bola, o Sporting teve hipótese de passar para a frente, mas cometeu um turnover. O Imortal tentou manter-se coeso e confirmou uma saborosa vitória frente a um candidato ao título: a formação algarvia já tinha batido o Benfica nesta temporada.

O melhor marcador da partida foi DJ Fenner, com 27 pontos. Do lado do Sporting, Travante Williams destacou-se com 23 pontos.

Apesar da derrota, o Sporting segue na liderança do campeonato mas pode ser apanhado pelo FC Porto no topo. O próximo adversário dos leões é a Académica, no sábado.