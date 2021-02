FC Porto-Benfica, em direto

15h56: Cincos iniciais





Bradley Tinsley, Jalen Riley, Larry Gordon, Miguel Queiroz e Eric Anderson.Rafael Lisboa, Bryce Alford, Betinho, Quincy Miller e Eric Coleman.15h55: A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Paulo Marques e Jorge Cabral15h43: EquipasJalen Riley, João Torrie, Vladyslav Voytso, Pedro Pinto, Francisco Amarante, Miguel Queiroz, Tanner McGrew, João Soares, Larry Gordon, Ricardo Neves e Eric Andreson Jr.Moncho LópezQuincy Miller, Guilherme Saiote, Hugo Silva, Fábio Lima, Betinho, Bryce Alford, Tomás Barroso, Rafael Lisboa, Arnette Hallman, Cameon Jackson, Jaylen Key e Eric Coleman.Carlos Lisboa- Do lado do Benfica, o base Rafael Lisboa pediu consistência. "É algo que nos tem faltado."- "Queremos continuar a boa caminhada", disse Miguel Queiroz, poste dos dragões, que continuam a perseguir o Sporting no topo da tabela.- As equipas já se defrontaram em duas ocasiões esta época e o FC Porto ganhou sempre. Na primeira, num jogo a contar para a Liga, ganhou por 88-79 na Luz; na segunda, nas meias-finais da Taça de Portugal, impôs-se por 81-74.- O FC Porto é segundo na tabela classificativa, a quatro pontos do líder Sporting, mas com menos dois jogos. Já o Benfica é 4.º, a um ponto do Imortal e o FC Porto, que têm ambos 33 pontos.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, jogo da 19.ª jornada da Liga Placard que se disputa a partir das 16h00, no Dragão Arena.