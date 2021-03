FC Porto-Sporting, em direto

- Do lado leonino, Diogo Ventura foi claro. "Não diria que este jogo é decisivo, porque ainda faltam muitos. Mas em caso de vitória é um passo importante para garantir a liderança da fase regular. O FC Porto é uma equipa que defende bem e que, ofensivamente, é disciplinada, com muitas opções táticas", observou o base de 26 anos.





- "Todos os jogos nesta altura são decisivos e ganhar contra um rival direto pode decidir a liderança. O Sporting é uma equipa muito intensa, tanto ofensiva como defensivamente, e com qualidade individual. Temos de ser consistentes", perspetivou o extremo portista Vlad Voytso, de 21 anos, ao site da FPB.- Na primeira volta os leões venceram em casa (63-57), com os dragões a responderem na final da Taça Hugo dos Santos (72-68).- Sporting (1º) e FC Porto (2º) estão separados por apenas um ponto, pelo que a liderança da tabela classificativa estará hoje em jogo.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, jogo da 21.ª jornada da fase regular da Liga Placard que se disputa a partir das 18h30, no Dragão Arena.