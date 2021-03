Benfica-Sporting, em direto

9' - O Sporting reage com John Fields a converter dois lances livres (12-18).





7' - Pedro Catarino invade o 'garrafão' do Benfica e marca, mas o Benfica responde com dois triplos (de Tomás Barroso e Quincy Miller) e apoxima-se da turma de Alvalade (12-16).6' - O encontro está agora numa fase de desperdício, com as duas equipas a mostrarem-se algo 'atabalhoadas' no caminho para o cesto.5' - Carlos Lisboa, técnico do Benfica, pede um desconto de tempo para travar a ascensão do rival.5' - Micah Downs, que está de regresso ao Pavilhão da Luz, converte um triplo e aumenta a vantagem do Sporting (6-14).4' - Eric Coleman faz uso da estampa física, ganha a luta da tabela e reduz para os encarnados, respondendo assim a mais uma jogada de sucesso de Travante Williams (6-11)3' - Travante Williams converte dois lançamentos na linha de lance livre e um triplo e deixa os leões na frente (4-7)2' - O Benfica arranca forte e Quincy Miller aponta os primeiros quatro pontos (4-2)Já o cinco do Sporting é composto por Diogo Ventura, Travante Williams, James Ellisor, Micah Downs e John FieldsO Benfica começa com Rafael Lisboa, Alford, Quinci Miller, Betinho e Coleman.Boa tarde! Benfica e Sporting medem forças no Pavilhão Fidelidade, num encontro da 23.ª jornada da Liga Placard. Um duelo entre primeiro (leões) e segundo (águias), com os dois rivais separados por dois pontos quando a fase regular caminha para o fim. A não perder, a partir das 19h!