Sporting-Benfica, em direto

O Sporting recebe o Benfica às 18h30, no Pavilhão João Rocha, no jogo 1 das meias-finais da Liga Placard de basquetebol. Trata-se do primeiro duelo de uma série à melhor de cinco, ou seja, quem vencer três encontros segue para a final. Os leões, como primeiros da fase regular, têm a vantagem do fator casa nesta série, perante um conjunto encarnado que eliminou a bicampeã Oliveirense na ronda anterior. Siga tudo em direto!

Ao Minuto há 2 min 18:36 7,05 - Alford marca de triplo. (2-6) há 4 min 18:34 9,10 - Ellisor marca os primeiros dois pontos do Sporting. (2-3) há 6 min 18:32 9:46 - João Gomes adianta o Benfica com um triplo. (0-3) há 8 min 18:30 Começa a partida! Início do primeiro jogo da meia-final da Liga Placard, no Pavilhão João Rocha. há 10 min 18:28 Equipas prestes a terminar o aquecimento. Jogo vai começar dentro de minutos. há 12 min 18:26 O cinco inicial da formação leonina, orientada por Luís Magalhães, é o seguinte:

Travante Williams, John Fields, Diogo Ventura, João Fernandes e James Ellisor



Do lado do Benfica, Carlos Lisboa faz alinhar de início os seguintes jogadores:

Nic Moore, Tomás Barroso, Quincy Miller, João Gomes e Cameron Jackson. há 37 min 18:01 Já Bryce Alford anteviu uma série equilibrada. "Vai ser um jogo complicado, uma eliminatória difícil. O Sporting tem sido uma das melhores equipas ao longo do ano e teremos de jogar muito bem", analisou o base ao site dos encarnados. há 37 min 18:01 Diogo Ventura perspectivou este primeiro duelo. "Queremos ganhar os três jogos, é para isso que trabalhamos durante toda a época. Chegamos a esta parte decisiva da temporada extremamente motivados", disse o base, ao site do Sporting: "O Benfica é uma equipa muito forte a lançar dos três pontos." há 49 min 17:49 Nas duas ocasiões em que se encontraram esta época na competição, os leões levaram a melhor: venceram no pavilhão João Rocha por 67-63 e saíram vitoriosos da Luz por 87-75. há 1 horas 16:38 Jogo 1 das meias-finais começa às 18h30 O Sporting recebe o Benfica às 18h30, no Pavilhão João Rocha, no jogo 1 das meias-finais da Liga Placard de basquetebol. Trata-se do primeiro duelo de uma série à melhor de cinco, ou seja, quem vencer três encontros segue para a final. Siga em direto!