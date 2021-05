Sporting-Benfica, em direto

há 10 min 19:21

Intervalo com o Benfica na frente pela margem mínima

O Benfica mantém a vantagem ao intervalo, a qual é agora de apenas um ponto. Os encarnados estão a defender melhor neste segundo jogo, mas estão a 'perder força' nestes segundos 10 minutos da partida.

Nic Moore é o melhor marcador do Benfica na saída para os balneários, com sete pontos, enquanto do lado do Sporting Diogo Araújo e John Fields, ambos com oito pontos, são os mais eficazes.

Intervalo no João Rocha com o Benfica a vencer pela margem mínima (42-41).