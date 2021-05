Benfica-Sporting, em direto

Benfica e Sporting medem forças esta tarde, às 19 horas, no Pavilhão da Luz, no jogo 3 desta série das meias-finais da Liga Placard de basquetebol. Os leões estão na frente, após terem vencido os dois encontros anteriores, o que significa que nova vitória hoje vale o apuramento para a final. Quanto às águias, terão de ganhar os próximos três encontros se quiserem um lugar na final do playoff.

