Sporting-FC Porto, em direto

Sporting e FC Porto voltam a medir forças no Pavilhão João Rocha, desta feita no jogo 2 da final do playoff da Liga Placard, disputado à melhor de cinco. Os leões partem em vantagem, uma vez que ganharam o jogo 1 por 74-72. Em caso de novo triunfo este domingo, os verdes e brancos ficam a apenas uma vitória de se sagrarem campeões nacionais.

Ao Minuto há 1 min 15:50 7:43 - Primeiros dois pontos de Travante no jogo a aproximar as duas equipas no marcador. (4-5) há 1 min 15:49 8:20 - Diogo Araújo marca os primeiros dois pontos do Sporting após jogada individual de Travante. há 3 min 15:47 9:37 - Riley marca o primeiro triplo do encontro. (0-3) há 4 min 15:47 Dados estatísticos em confronto:

O Sporting nunca perdeu um jogo em casa esta época, enquanto o FC Porto nunca saiu derrotado em dois jogos seguidos esta temporada. Um destes registos será quebrado esta tarde. há 4 min 15:46 Começa o encontro! Arranca o 1.º quarto do jogo 2 da final do playoff. há 10 min 15:41 Cincos iniciais das duas equipas Ambos os treinadores repetem os cinco iniciais do jogo 1:



Sporting: Diogo Ventura, Travante Williams, James Ellisor, João Fernandes e John Fields



FC Porto: Brad Tinsley, Jalen Riley, Larry Gordon, Garrett Nevels e Eric Anderson Jr.