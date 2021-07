Sporting anuncia segundo reforço do dia para o basquetebol: «Clube é conhecido por ser vencedor»

O Sporting está ativo neste mercado de transferências e anunciou mais um reforço para a equipa de basquetebol esta quinta-feira. Depois de Mike Fofana, os leões apresentaram agora Joshua Martin, extremo-poste de 25 anos e com 2,01 metros. O norte-americano, que representava o KB Ponte Prizreni, do Kosovo, estará às ordens do treinador Luís Magalhães em 2021/22.





"Estou muito entusiasmado e agradecido pela oportunidade de vir para o Sporting. Sinto que esta é a direção certa para a minha carreira e para a minha vida. O Sporting é um emblema histórico que é conhecido por ser vencedor, quero fazer parte dessa cultura", começou por dizer o jogador à 'Sporting TV'."Esse é o meu foco, quero melhorar todos os dias. Não há nada que não possa fazer no campo, mas sinto que há muitas coisas em que ainda posso trabalhar. É isso que vou tentar fazer", vincou o basquetebolista, que na temporada passada registou médias de 10,4 pontos e 13 ressaltos.Esta será a segunda aventura de Joshua Martin fora do país natal, no qual jogou por Minnesota Golden Gophers, Cal Poly Mustangs e Santa Clara Broncos, clubes do campeonato universitário norte-americano.