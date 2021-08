Cabo Verde derrota Angola no arranque do Afrobasket

Cabo Verde derrotou esta terça-feira a congénere de Angola, recordista de títulos continentais, por 77-71, após prolongamento, em jogo da primeira jornada do Grupo A do campeonato africano de basquetebol.

Os angolanos, que têm 11 títulos no Afrobasket e mais seis presenças no pódio, até chegaram ao intervalo a vencer por oito pontos (20-12), mas os cabo-verdianos, que têm como melhor prestação um terceiro lugar, conseguiram surpreender e somar um triunfo.

Depois de entrar a perder por seis pontos para o derradeiro parcial, os cabo-verdianos entraram bem para o quarto período e acabaram por chegar ao empate, com o tempo regulamentar a terminar com um empate a 66 pontos.

Já era esse o resultado à entrada para o último minuto, quando o jogo esteve alguns minutos interrompido, devido a um problema numa das tabelas.

No prolongamento, Cabo Verde foi melhor e terminou com um parcial de 11-5, somando o primeiro triunfo na competição que se está a disputar no Ruanda.

Edy Tavares, jogador do Real Madrid, foi o melhor marcador dos cabo-verdianos, com 20 pontos, aos quais acrescentou 18 ressaltos e seis desarmes de lançamento.

Carlos Morais foi o melhor entre os angolanos, com 21 pontos.

Com uma jornada disputada no Grupo A, o anfitrião Ruanda e Cabo Verde lideram com uma vitória, enquanto Angola e República Democrática do Congo somaram derrotas na estreia.

Na quinta-feira, Cabo Verde defronta a equipa congolesa e Angola joga com o Ruanda.