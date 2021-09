Sporting conquista Troféu Stromp

Em jogo de apresentação aos sócios para a nova temporada, o Sporting venceu (73-71), na noite desta segunda-feira, o Lusitânia e conquistou o Troféu Stromp, em pleno Pavilhão João Rocha.





Um triplo de Micah Downs (16 pontos, 5 ressaltos e 2 assistências) nos instantes derradeiros, permitiu a reviravolta no marcador, numa altura em que a equipa açoriana tinha o triunfo na mira a 9 segundos do fim, pois detinha vantagem (71-70).Destaque ainda para Travante Williams, autor de um duplo-duplo (17 pontos, 10 ressaltos e 4 assistências).Jacob Gibson (22 pontos) e Alexander Thompson (21) foram os maiores trunfos do Lusitânia.