FC Porto-Benfica, em direto

há 2 horas 16:12

José Barbosa: «Cansaço não será fator decisivo»

José Barbosa, base do Benfica, também elogia o adversário da Invicta e minimiza um eventual cansaço: "As qualidades do FC Porto são muitas, é difícil individualizar, e têm sido regra nos últimos anos, com o trabalho contínuo que o seu treinador tem vindo a fazer na última década. Uma equipa muito versátil, com sete estrangeiros, que lhe permite adotar várias facetas e colmatar qualquer ausência, lesão e/ou desgaste. Por último, têm um bom núcleo de portugueses, que conhece o nosso basquetebol como ninguém. É inegável o desgaste que os jogos europeus nos causam, não só pela intensidade imposta como pelas viagens que fazemos, com muito pouco descanso e recuperação pelo meio. Neste confronto em específico, penso que a balança está de certa forma equilibrada, porque o FC Porto também vem de uma jornada e viagem idênticas à nossa, por isso penso que não será fator decisivo neste encontro", explicou, citado pela FPB.