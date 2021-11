Triunfo expressivo do Benfica

Em encontro a contar para a 7.ª jornada da Liga Betclic, o Benfica registou este sábado um triunfo expressivo na receção à Académica, por 110-63.Num encontro em que as águias estiveram sempre na frente do marcador, a equipa orientada por Norberto Alves já liderava por 19 pontos no final do primeiro quarto (35-19). Até ao intervalo o Benfica manteve a toada, tendo ido para o descanso na frente por 20 pontos de diferença (51-31).Na segunda parte, as águias não tiraram o pé do acelerador e foram acentuando o domínio na Luz: entraram no derradeiro quarto na frente por 40 pontos (87-47). A atravessar uma bom momento de forma, o Benfica selou a vitória por 47 pontos de diferença (110-63).A nível individual, José Silva foi o melhor marcador do encontro, com 26 pontos, seguido de Diogo Gameiro (21) e Khaliq Spicer (17). Do lado da equipa visitante, Padiet Wang destacou-se com 18 pontos.O Benfica volta a entrar em ação na quinta-feira, na visita ao terreno dos russos do Parma Perm, a contar a FIBA Europe Cup.