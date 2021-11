FC Porto ilibado pelo TAD

Numa altura particularmente sensível no que diz respeito às relações entre FC Porto e Federação (FPB), o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão aos dragões, que contestaram a multa de 2.500 euros aplicada pela FPB, na sequência dos incidentes da finalíssima do playoff da liga da época transata, ganha pelo Sporting no João Rocha.Segundo o acórdão do TAD, a Constituição da República Portuguesa consigna que em "quaisquer processos sancionários, são assegurados ao arguido os direitos de audiência e de defesa." E segundo a defesa, "a decisão condenatória enferma de vícios de variada ordem, que comprometem a sua validade processual."