Portugal dá boa réplica mas perde na Grécia no apuramento para o Eurobasket feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal perdeu este domingo com a Grécia por 64-57, no seu segundo jogo do Grupo G de qualificação para o Europeu de basquetebol feminino, disputado em Xanthi, na Grécia, mas deu excelente réplica e chegou a liderar o marcador.

A perder por 16 pontos ao intervalo, quando o marcador registava 35-19, Portugal conseguiu retificar bem a sua prestação na segunda metade da partida e terminar a perder por apenas sete pontos no pavilhão de uma seleção reconhecidamente mais forte, apenas 'claudicando' um pouco nos últimos seis minutos do jogo.

Com 6.34 minutos para jogar, Marcia Robalo 'gelou' o pavilhão de Xanthi quando, finalmente, virou o marcador para 50-49 a favor de Portugal, no que era então um merecido prémio pela forma como as lusas reentraram após o intervalo.

A formação orientada por Ricardo Vasconcelos teve justamente em Marcia Robalo a melhor marcadora, com 15 pontos, seguindo-se Sofia Silva, com 14 e Laura Ferreira, com 12.

A grega Maria Emmanouela Fasoula, com 18 pontos e 12 ressaltos, foi a melhor jogadora do encontro, com 21% de eficácia.

Portugal tinha começado da melhor forma esta fase de qualificação, com um triunfo em Matosinhos sobre a Estónia por 62-43, alicerçado sobre um excelente jogo defensivo, sobretudo na parte final.

Com duas vitórias nas duas jornadas já disputadas, a Grécia lidera o grupo com quatro pontos, mais um do que Portugal e Estónia, enquanto a Grã-Bretanha só tem dois.

No outro jogo de hoje, as estónias ganharam às britânicas por 72-69.

Os vencedores dos 10 grupos avançam para a fase final, assim como os quatro melhores segundos classificados.

O próximo jogo de Portugal realiza-se em 24 de novembro de 2022, com a receção à Grã-Bretanha.