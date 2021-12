Benfica vence nos Açores

O Benfica não deu hipóteses ao Lusitânia, deslocando-se este sábado aos Açores para vencer (76-58) e ultrapassar o FC Porto na Liga Betclic, colando-se no topo da tabela, em igualdade pontual, com CAB Madeira (viu o seu jogo adiado com o Sporting) e Imortal – bateu (111-88) a Académica –, que têm, respetivamente, mais dois e um jogo disputados.Com a perspetiva de verem os dragões a perderem hoje por falta de comparência em Oliveira de Azeméis, como avisaram os azuis e brancos ao vetarem o árbitro nomeado Fernando Rocha, as águias entraram a todo o gás em Angra do Heroísmo, com um parcial de 6-0, mas rapidamente o Lusitânia passou a controlar, saindo vencedor no 1º período (18-12).Veio depois o ascendente da turma encarnada, que paulatinamente equilibrou o marcador, empatando a partida até ao intervalo (29-29).O Benfica manteve a toada na segunda parte, entrando com maior acutilância, para passar a dominar na luta das tabelas e a fazer valer a maior eficácia o seu tiro exterior.Betinho Gomes (18 pontos, 7 ressaltos, 1 assistência, 1 desarme de lançamento, 1 roubo de bola) esteve em evidência, bem secundado por Frank Gaines (17 p.; 2 r.; 2 a.; 1 r.b.).Julien Ducree (20 p.) e Devon Goodman (17) brilharem pela turma insular.