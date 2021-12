Leões e águias em alta rotação

çDepois de na quarta-feira terem disputado a 2ª jornada do Grupo K da segunda fase da FIBA Europe Cup, Sporting e Benfica regressam já hoje à ação, na 12ª ronda da Liga Betclic. Os leões, que foram derrotados pelos romenos do Oradea, recebem hoje a Ovarense (8º) com o objetivo de subirem na classificação: o campeão ocupa o 6º posto, mas ainda com um jogo em atraso, que irá disputar este domingo, frente ao CAB Madeira (3º), que recebe hoje o FC Porto (4º)."Queremos regressar às vitórias, é isso que nos interessa", perspetivou Luís Magalhães ao site dos leões.Já as águias, que perderam o último jogo com os polacos do Trefl Sopot, visitam hoje o V. Guimarães num duelo entre o primeiro e último classificado. "Estamos a jogar praticamente de dois em dois dias e temos de lidar com o cansaço", alertou Norberto Alves à BTV.