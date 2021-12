Sporting vence na Madeira

Com uma primeira parte de nível, o Sporting venceu (95-83), este domingo, na deslocação à Madeira, e colou-se ao Benfica, com as duas equipas a somarem mais vitórias (9 em 10 jogos) na Liga Betclic. Mesmo assim, o CAB ainda liderar a tabela, mas com três jogos a mais.Avisado do perigo insular, pois na véspera do CAB havia batido o FC Porto, os leões entraram determinados, chegando ao intervalo a vencer de forma clara (56-37), sem deixar o adversário respirar.No segundo tempo, o Sporting, que valeu como equipa, tendo em conta que sete dos seus jogadores atingiram os dois dígitos em pontos, conseguiu controlar, apesar da boa reação da turma anfitriã.Joshua Patton (13 pontos, 9 ressaltos, 1 assistência e 1 desarme de lançamento) e Diogo Ventura (14 p, 4 a, 3 r, 3 roubos de bola) destacaram-se pela equipa de Alvalade, que teve em Tanner Omlid o seu melhor marcador (15 p, 5 rb, 3 a, 2 r).Fredrick Thomas lutou contra a maré e acabou como MVP (30 p, 4 r, 4 a, 2 rb).