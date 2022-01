Benfica vence em Oliveira de Azeméis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica foi vencer este domingo a casa da Oliveirense, por 88-67, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Betclic.

Em Oliveira de Azeméis, a equipa orientada por Norberto Alves entrou de forma arrasadora no encontro, tendo liderado o primeiro parcial por 42-16, ganhando logo uma larga vantagem que nunca depois em causa. Ao intervalo, a Oliveirense já perdia por 32 pontos (29-61), deixando as águias muito confortáveis ao descanso. No reatamento da partida, a equipa da casa tentou reagir mas o máximo que conseguiu fazer foi reduzir até aos 17 pontos de diferença (55-72).

Com 24 pontos, sete ressaltos, quatro assistências, quatro roubos de bola e um desarme de lançamento, Makram Ben Romdhane foi o MVP do encontro.

As águias, que seguem na perseguição ao líder Sporting, voltam a entrar em ação na quarta-feira, no dérbi na Luz frente aos leões.