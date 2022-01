FC Porto vence em Coimbra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto venceu este sábado a Académica, em Coimbra, por 101-83, em jogo da 15.ª jornada da Liga Betclic.

Os dragões lideraram o primeiro quarto por 31-23 e, ao intervalo, a vantagem da formação de Moncho López já era de 20 pontos de diferença (60-40). No segundo tempo a formação portista não abrandou o ritmo e aumentou para 22 pontos a vantagem à entrada do último parcial (81-59). Até ao fim, os dragões controlaram as diferenças e fecharam a vitória por 101-83.

A nível individual, Max Landis foi o melhor marcador, com 17 pontos. Destaque ainda para o reforço Makus Loncar, que contribuiu com 14 pontos e seis ressaltos.