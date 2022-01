Benfica-Sporting, em direto

há 2 horas 18:49

Um dérbi para animar

Benfica e Sporting medem forças esta quarta-feira no Pavilhão da Luz, a partir das 21 horas, em jogo a contar para a 3ª jornada do grupo K da 2.ª fase da FIBA Europe Cup. O dérbi europeu estava inicialmente agendado para 11 de janeiro mas acabou por ser adiado "devido à situação de isolamento decretada pelas autoridades de saúde ao basquetebol profissional do Sport Lisboa e Benfica".