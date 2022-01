O Benfica foi vencer este sábado ao terreno da Académica, por 102-70, em duelo da 18.ª jornada da Liga Betclic.Numa partida de sentido único, as águias lideraram todos os períodos (32-18, 29-18, 27-23 e 14-11). O melhor marcador foi Makram Ben Romdhane, com 23 pontos, bem secundado por José Silva (21) e Frank Gaines (19).Com este triunfo, a formação comandada por Norberto Alves segue no segundo lugar do campeonato, com 28 pontos, a dois do líder Sporting (mais um jogo).