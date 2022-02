Sporting triunfa em Guimarães

O Sporting foi vencer este domingo ao terreno do V. Guimarães, por 102-88, em duelo a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic, e segue na liderança com 32 pontos, mais dois do que Benfica (menos um jogo) e Oliveirense (mais dois jogos).Com Travante Williams, Diogo Ventura, João Fernandes, Joshua Patton e Micah Downs no cinco inicial, os leões lideraram o primeiro parcial por 26-23. O domínio verde e branco manteve-se no segundo quarto (25-19), com o campeão nacional a chegar ao intervalo na frente pr 51-42.No segundo tempo, o Sporting que regressou após um surto de Covid no plantel não tirou a 'mão' no acelerador e entrou no quarto parcial a vencer por 78-57. Até ao fim, a formação liderada por Luís Magalhães geriu a vantagem e fechou o triunfo por 102-88.A nível individual, o melhor marcador dos leões foi Diogo Araújo, com 18 pontos. Do lado do V. Guimarães, Brandon Austin destacou-se com 20 pontos.