FC Porto vence nos Açores

O FC Porto venceu (81-71) esta quinta-feira nos Açores, mas não teve vida fácil, em jogo da 19.ª jornada da Liga Betclic, que vale a subida dos dragões ao 3.º lugar da classificação da fase regular.Depois de um 1.º parcial muito equilibrado (16-16), os azuis e brancos chegaram em superioridade ao intervalo (41-35), fruto do seu melhor jogo coletivo, domínio das tabelas e maior eficácia nos lançamentos de campo, fatores que conseguiram contrariar a mão quente de Alexander Thompson, impressionante ao marcar 27 pontos pelo Lusitânia em apenas 24 minutos de utilização.A reentrada em campo da turma de Angra do Heroísmo trouxe nova vida, pois rapidamente se encostou no marcador, ao vencer o 3.º parcial (21-19), passando na reta final para a frente (65-63, a seis minutos da buzina), fruto da sua maior preponderância no tiro exterior.Mas os últimos minutos de jogo foram de Max Landis (26 pontos), que pegou na batuta, dando novamente a primazia ao FC Porto, a disparar para o triunfo.