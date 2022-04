FC Porto-Sporting, em direto

há 37 min 14:35

O FC Porto parte para este jogo no 2.º lugar do campeonato e com dois pontos de vantagem sobre o Sporting, que já garantiu o 3.º posto, mas ainda pode trocar de posição com os dragões em caso de triunfo nesta última ronda da 2.ª fase da Liga Betclic.



A vice-liderança ganha importância, na medida em que estabelecerá uma vantagem no fator casa para uma eventual eliminatória entre os dois clubes nas meias-finais da prova.